Ospitò Churchill e D'Annunzio, il Grand Hotel non ha riaperto: mistero sul futuro

Il Grand Hotel di Gardone Riviera non ha aperto per Pasqua: con la stagione turistica alle porte, lecito chiedersi se lo farà la prossima estate. E' la seconda volta che l'albergo non apre dal 1884: la prima (e unica) fu nel 2020 in piena emergenza Covid. Lo scrive il Giornale di Brescia: l'hotel è ancora gestito dalla famiglia Mizzaro, alla terza generazione, ma da tempo sarebbe "oggetto di una trattativa di vendita, ma sui dettagli viene mantenuto il più stretto riserbo".

Il Grand Hotel di Gardone Riviera

Il Grand Hotel venne fondato dall'austriaco Luigi Wimmer, che nel 1875 si ritirò a Gardone Riviera per curarsi: s'innamorò subito della bellezza dei luoghi e della dolcezza del clima, e decise quindi di stabilirsi definitivamente a Gardone e di far costruire un piccolo albergo in riva al lago. L'hotel accolse i suoi primi ospiti nel 1884 e fu subito un grande successo: già nel 1897 vennero eseguite le prime importanti opere di ampliamento.

Negli anni e nei decenni il Grand Hotel di Gardone Riviera ha accolto ospiti come re Giorgio di Sassonia, agli inizi del Novecento, e ancora Gabriele D'Annunzio e Winston Churchill, solo per citarne alcuni. Oggi la struttura è attrezzata con 167 camere: il suo punto forte è sicuramente la maestosa facciata a lago.