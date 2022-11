Cioccolatini ‘ripieni’ di vermi distribuiti ai bambini nella notte di Halloween: polemica in paese

Dolcetti da incubo, sono quelli che si sono trovati nei loro cestini i bimbi residenti nella frazione di Morgnaga a Gardone Riviera. Una volta rientrati dal consueto giro porta a porta nella serata di Halloween, hanno messo le mani sul bottino goloso, facendo però una bruttissima scoperta: scartate le confezioni, hanno notato che cioccolatini e caramelle erano 'farciti’ di vermi vivi.

Le foto, postate sul gruppo Facebook del paese, non lasciano spazio all’immaginazione: si vede chiaramente uno dei vermi che striscia in un cioccolatino appena scartato. A lanciare l’allarme è stata una mamma, ed è subito infuriata la polemica. Il sospetto dei genitori è che non sia stata una svista di chi li ha donati, che magari ignorava che i dolciumi fossero avariati, ma che si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto.

"Purtroppo qualcuno ha dato caramelle e cioccolatini ai bambini con all'interno dei vermi vivi. È brutto vedere che ai nostri giorni esista ancora gente che agisce in modo cattivo nei confronti dei bambini. Caro genitore che abiti nei pressi di Morgnaga, ti chiedo di farti un bell'esame di coscienza e farti due domande. Al giorno d'oggi non abbiamo bisogno di cattiverie. Spero che tu possa leggere questo post e vergognarti di quello che hai fatto”, si legge nel messaggio postato da una mamma sulla pagina social del paese.

Ad alimentare i pesanti sospetti sarebbero anche i precedenti. C’è chi scrive, nei commenti al post, che non sarebbe un episodio isolato, ma sarebbe già successo in passato. La speranza, nel frattempo, è che nessun bimbo abbia mangiato i dolcetti avariati.