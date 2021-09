Spaventoso frontale auto-camion: grave una donna, traffico paralizzato

Alto Garda. Un terribile schianto si è verificato nella mattinata di giovedì 16 settembre ad Arco, all'altezza della rotonda che incrocia la Gardesana Occidentale e la Sp118. Lo schianto si è verificato tra un'auto e un camion. La macchina proveniva da Bolognano e viaggiava verso la rotatoria Omega, l'autoarticolato nel senso opposto.

La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) è arrivata pochi minuti prima delle 8.15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia Locale e il personale del 118. La persona alla guida dell'auto, una donna di 37 anni, è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Cause e dinamica di quanto accaduto sono al vaglio delle forze dell'ordine. Da una prima ricostruzione, pare che sia stata l'auto a invadere la corsia opposta di marcia. Il mezzo pesante avrebbe tentato di evitare lo schianto spostandosi sulla destra, ma l'urto è stato inevitabile.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, code segnalate per entrambe le direzioni di marcia.



Fonte: Trentotoday.it