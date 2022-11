Freccia Rossa, crisi sempre più nera: il centro commerciale chiude a fine anno?

L'ultimo post sui social aziendali (Facebook e Instagram) risale alla fine di aprile: da quel momento, più nulla. C'è chi lo legge come un nefasto presagio, e chi va ancora più in là: secondo Bresciaoggi, il centro commerciale Freccia Rossa potrebbe chiudere i battenti il 31 dicembre prossimo. Soltanto un'ipotesi, o meglio "voci di corridoio", ma corroborate dalla lunga serie di chiusure e serrande abbassate che ormai interessato tutta la galleria commerciale. Solo per citarne alcuni, tra gli ultimi in ordine di tempo: il fast-food McDonald's e il negozio Vodafone.

Tra negozi, tabaccaio, bar e supermercato ne sono rimasti meno di una decina: nemmeno il portale web del centro commerciale è più aggiornato su ciò che è ancora aperto. Di certo l'area food non esiste più, i grandi marchi nemmeno. La galleria ha ospitato anche il centro vaccinale anti-Covid, il cinema è tutt'ora aperto e frequentato: il centro è in difficoltà da tempo, ma grazie ad alcuni servizi (tra cui il parcheggio gratuito per 3 ore con un acquisto) mantiene ancora una propria clientela di irriducibili. Anche se, tra chi lavora al Freccia Rossa, la preoccupazione è condivisa.

Il comunicato della società

E la domanda lecita: quale futuro per il centro commerciale inaugurato in pieno centro a Brescia nel 2008? L'attuale proprietà, la Resolute Asset Management Italy srl, ancora in primavera aveva annunciato la possibilità di una vendita. "Dopo due anni di pandemia - si leggeva in un comunicato stampa - il progetto di turnaround richiede nuove risorse e dovrà essere più incisivo e radicale rispetto a quanto previsto nel 2019. E' stato così individuato un percorso che dovrebbe portare a identificare quelli che saranno nuovi investitori nel piano di rilancio del centro, che riguarderà la struttura nella sua interessa e che assicurerà il posizionamento di Freccia Rossa su un orizzonte di lungo termine".