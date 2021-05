Fratelli Berlucchi, all’asta le ultime bottiglie dei suoi Franciacorta campioni mondiali: il ricavato andrà alla Croce Rossa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Le ultime rare bottiglie di Fratelli Berlucchi Magnum “Freccianera Franciacorta 2014” che hanno vinto il “Best Franciacorta 2020” nel campionato mondiale degli spumanti 2020 - The Champagne & Sparkling Wine World Championships, andranno all’asta per due mesi sulla piattaforma Catawiki. In asta andranno 2 lotti da 4 magnum a settimana (dal 1 maggio al 1 luglio) - salvo chiusura anticipata dell’asta per esaurimento di bottiglie. Questi rari Franciacorta provengono direttamente dalla cantina di Borgonato (BS), conservati pertanto in modo ottimale per il tipo di vino e sono il Freccianera Satèn 2014 Magnum e Freccianera Rosa 2014 Magnum, rispettivamente “Best Franciacorta 2020” e “Gold Medal 2020 – Best Franciacorta Rosè Vintage”.



L’iniziativa si rivolge agli appassionati di Franciacorta, ma anche a tutti coloro che conoscono le caratteristiche eccezionali che può assumere un vino conservato in una bottiglia Magnum: in uno spazio più grande il Franciacorta rimane più stabile, vive e matura in modo più lento, da qui la maggiore complessità di aromi, la grande finezza delle bollicine, la maggiore freschezza. Anche i collezionisti potranno scegliere di conservare nella propria cantina un’annata di Franciacorta molto apprezzata come quella del 2014. I Freccianera Magnum 2014 di Fratelli Berlucchi potrebbero – se conservati con le dovute attenzioni – rimanere una rarità anche per i prossimi 10-15 anni, mantenendo integre le proprie caratteristiche strutturali. Il ricavato dell’asta sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana, come supporto alla gestione di emergenza dovuta alla pandemia ancora in corso. --- Ufficio Stampa Fratelli Berlucchi Laura Bresciani | Journalist | Brand Relator | ph+39 347 0400858

