L'imprenditore che prima di morire regala 200mila euro agli anziani

Stavolta è davvero una bella, bellissima storia. Come scrive Bresciaoggi, l'imprenditore Franco Ziliani – considerato tra i patron del vino bresciano, e scomparso pochi mesi fa all'età di 90 anni – prima di morire ha deciso di donare 200mila euro agli anziani del paese dove è nato e cresciuto, Paratico, e di quello dove ha invece cresciuto la sua azienda (Berlucchi), a Corte Franca.

Era tutto nero su bianco sul testamento, ora solida realtà: 100mila euro a testa per ciascuno dei due paesi coinvolti, che dovranno essere investiti in progetto di sostegno e supporto agli anziani in difficoltà economica. I municipi sono già al lavoro per approfittare del graditissimo regalo, che porterà in dote tante, tantissime buone azioni.