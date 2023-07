Nuova fonderia a ridosso delle case: la rabbia dei residenti

"Pontevico oltre i limiti di 50 microgrammi per metro cubo per 73 giorni nel 2022, quando per legge sono massimo 35, ed è solo un dato calcolato: non ci sono centraline e i dati di quelle messe per il progetto Raffmetal non vengono resi noti perché non obbligatorio. Il limite delle Pm10 medie annuali è di 40, Pontevico in un anno è salito al 34,7 (+3%) e ancora deve arrivare la fonderia. Ci chiediamo come si possa autorizzare un nuovo impianto del genere: Comune, Provincia, Arpa e Ats dovrebbero spiegarlo. Ci chiediamo cosa respireremo fra qualche anno, se potremo ancora stare all'aria aperta senza ammalarci, se i nostri bambini potranno ancora giocare all'aperto".

È l'ultimo affondo firmato dalla lista di opposizione Vivere Pontevico in merito al progetto della nuova fonderia Raffmetal, di cui si parla ormai da più di un anno, che dovrebbe prendere forma nella zona del casello autostradale, nella frazione di Gauzza, a poche centinaia di metri dalle abitazioni, in un'area di circa 174mila metri quadrati di terreno fino ad oggi accatastato come agricolo.

Il dibattito anche in parlamento

La contrarietà al progetto non è di oggi: da tempo anche i residenti si sono mobilitati, anche con una raccolta di firme. Nella primavera scorsa il dibattito era fino anche in parlamento, con un'interrogazione di Eleonora Evi, deputata della Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce nazionale di Europa Verde. "Il progetto della società Raffmetal di costruire una fonderia a Pontevico è inaccettabile - aveva spiegato Eleonora Evi -. In questa zona si registrano valori elevatissimi di polveri sottili, ammoniaca, ossidi di azoto, confermati anche dall'Agenzia ambientale europea. Il progetto prevede un impianto che, oltre a consumare suolo, avrà come ovvia conseguenza l'aumento delle emissioni nocive in atmosfera, che sarà alimentato a gas metano, che aumenterà i flussi di traffico".