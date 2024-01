Fleximan è arrivato in Lombardia: abbattuto l'autovelox della Statale 42

La notizia circolava sui social già a poche ore dall'accaduto, poi confermata dai fatti: nella notte tra sabato e domenica è stato abbattuto, anzi tranciato di netto l'autovelox della Strada statale 42, in territorio di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) e in direzione Lovere, lago d'Iseo. Il modus operandi – un taglio alla base del palo in metallo che sostiene il rilevatore della velocità, probabilmente con un flessibile – richiama le bravate dell'ormai celeberrimo, l'ignoto killer di autovelox che dal Veneto sta scatenando emulatori anche in altre regioni.

A quanto pare ora anche in Lombardia: l'episodio di Albano sarebbe infatti già il secondo nella nostra regione, dopo il “colpo” andato in scena pochi giorni fa nel Cremonese. Nelle ultime settimane sono già una decina gli autovelox finiti nel mirino del presunto Fleximen (o dei suoi emulatori): di questi otto sono in Veneto, uno anche in Piemonte.