L’autovelox finisce nel canale: Fleximan colpisce ancora, a pochi km dal Bresciano

Fleximan è tornato in Lombardia. A pochi giorni dal blitz ad Albano Sant’Alessandro, Bergamo, sulla Statale 42, il “killer” degli autovelox (o meglio: uno dei suoi tanti emulatori) è tornato a colpire, stavolta davvero a pochi chilometri dal Bresciano: nella notte tra sabato e domenica è stato abbattuto lo speed check di Guidizzolo, sulla strada per Birbesi. È stato tagliato alla sua base in metallo, forse con un flessibile, e poi gettato nel canale sul ciglio della carreggiata.

Di quanto accaduto sono già state informate le forze dell’ordine: il sindaco Stefano Meneghelli ha sporto denuncia alla Polizia Locale. Gli agenti sono al lavoro per risalire al colpevole, che potrebbe essere stato avvistato dalle (tante) telecamere presenti in paese. Laconico il commento del primo cittadino: “Bel lavoro: cinque minuti di gloria, un danno per la collettività e una denuncia. Tutto questo per un contenitore di plastica vuoto”, scrive Meneghelli.

Il caso Fleximan

Lo speed check in questione, infatti, non è un vero autovelox, ma soltanto la sua custodia: entra in funzione se e solo quando la Polizia Locale vi posiziona al suo interno un vero rilevatore di velocità. Comunque sia, si registra così l’ennesimo episodio dei presunti emulatori di Fleximan. Decine di autovelox finiti nel mirino in queste ultime settimane, soprattutto in Veneto e in Piemonte: è qui che sarebbe già stato identificato e denunciato un 50enne considerato l’autore di alcuni blitz. Quello di Guidizzolo sarebbe il terzo caso in Lombardia: i primi due nelle province di Bergamo e Cremona.