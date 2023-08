Un ex capannone ospiterà 25 profughi: lo ha deciso il Prefetto

Una delle province più ricche e produttive d’Italia (e d’Europa) ha rischiato di andare in crisi per l’accoglienza di 25 profughi: dopo giorni di dibattiti e trattative, si era parlato a lungo della caserma Randaccio, in città, la Prefettura di Brescia ha individuato in un capannone alla periferia industriale di Flero, di proprietà dello Stato in quanto sequestrato alla criminalità organizzata, la sistemazione ideale (anche se temporanea) per i 25 migranti in transito nel pieno di quella che viene definita “emergenza”, ma che nei fatti tale non è.

La Croce Rossa al lavoro

I lavori di allestimento del nuovo spazio di accoglienza sono stati affidati alla Croce Rossa, che lavorerà senza sosta fino all’arrivo dei profughi: la loro sistemazione, come detto, sarà temporanea, e poi verranno probabilmente dirottati in un Cas, un Centro di accoglienza straordinaria (ce n’è già uno anche a Flero, in Via 25 Aprile: oggi ospita una trentina di persone). Il cosiddetto “hotspot” potrebbe funzionare anche in seguito, ospitando comunque un massimo di 25 profughi e richiedenti asilo alla volta (e sempre in via temporanea). Il capannone individuato si trova abbastanza lontano dal paese, fuori da ogni contesto sociale.

Il tempo dell'accoglienza

Maniche rimboccate e tutti al lavoro: serviranno letti, spazi per l’igiene personale e per il consumo dei pasti, diversi gli operatori e i volontari impegnati fino ai primi arrivi, attesi entro pochi giorni. È il tempo dell’accoglienza, checché ne dica qualsivoglia governo, compreso quello attuale che pure gridava ai respingimenti: impossibile gestire dinamiche e movimenti in un perimetro internazionale e in un mercato mondiale, così come è impossibile rimandare l’inesorabile dinamica dell’inverno demografico e dei lavoratori di domani. È lo stesso capitalismo che ve lo chiede: ogni abitante che manca, ogni occupato che non c’è, sono punti percentuali di Pil in meno.