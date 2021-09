Festival Giallo Garda comunica i selezionati per la finale del 9 e 10 ottobre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La giuria ha deciso! Nelle magnifiche sale di West Garda Hotel, a Padenghe (Bs), i selezionati della settima edizione del premio letterario italiano più importante per il genere giallo/thriller/noir scopriranno qual è il migliore libro iscritto nelle varie sezioni del concorso. Giunto alla settima edizione, con il consueto intenso programma di eventi, corsi e presentazioni svolti nell’intero 2021, il Festival Giallo Garda ha raccolto i risultati dell’intenso lavoro della giuria e può finalmente comunicare chi sono gli autori selezionati per le due sezioni: editi e inediti. Per la sezione Racconti gialli del territorio nasce l’antologia “Giallo in tour”, pubblicata da isenzatregua edizioni.



«Anche quest’anno il lavoro della giuria è stato una maratona lunga e complessa,» ha dichiarato il dott. Carlo Zaza, presidente e coordinatore «la scelta dell’uno o dell’altro titolo ha spesso dato origine a confronti serrati tra i numerosi membri della mia squadra. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto e sono convinto che i libri giunti in finale meritino davvero l’attenzione dei lettori, nonché il riconoscimento da parte di un’organizzazione importante quale si è rivelata anno dopo anno il Festival Giallo Garda».



Ecco la lista dei candidati scelti, divisi per sezione.



Sezione Romanzi Editi (in ordine alfabetico) L’ordine di classifica sarà svelato il 10 ottobre 2021 dalle ore 15.00: Di notte arrivano i lupi, di Nanni Cristino, casa editrice Nero Press Il segreto di Lazzaro, di Letizia Vicidomini, casa editrice Homo Scrivens L’appartamento dell’ultimo piano, di Cristina Brondoni, casa editrice Clown Bianco Menzionati romanzi editi Bruciati vivi, di Daniela Stallo, casa editrice Arkadia Il respiro dell’alba, di Antonella Grandicelli, casa editrice Frilli Il segreto di Mr Willer, di Chicca Maralfa, casa editrice Les flaneurs Piani inclinati, di Eleonora Carta, casa editrice Piemme Canalnero, le indagini di Vivian Deacon, di Marco Belli, casa editrice Edicola Il comunista, una nuova indagine per il commissario Annone, di Angelo Mascolo, casa editrice Homo Scrivens Omicidio al Milano Innovation District, di Giovanni Azzone, casa editrice Francesco Brioschi La regola del rischio, di Matteo Severgnini, casa editrice Todaro L’ombra dentro, di Raffaella La Villa, casa editrice Eclissi Attestati d’onore per opere edite meritorie Il kamikaze di cellophane - Il margine della notte - Blues per i nati senza cuore- trilogia di Ferdinando Salamino, casa editrice Golem Un colpo al cuore, di Piegiorgio Pulixi, casa editrice Nero Rizzoli



Sezione romanzi editi tradotti da lingua straniera: Primo classificato: Il labirinto delle ombre, di Remigiusz Mróz, casa editrice Nord Menzioni: Debiti di sangue, di Susana Rodriguez Lesaun, casa editrice Elliot La casa al civico 6, di Nela Rywikova, casa editrice Le Assassine La signorina Zeisig e il caso della bambina scalza, di Kerstin Cantz, casa editrice Emons Scelte sbagliate, di Susana Hernandez, casa editrice Le Assassine Attestato d’onore per opera edita tradotta meritoria: Perché Istanbul ricordi, di Ahmet Ümit, casa editrice Ronzani Editore Premi speciali della giuria per libri per ragazzi editi: Dieci piccoli gialli 2, di Carlo Barbieri, casa editrice Einaudi I misteri del lago Nero, di Luca Occhi, casa editrice Pelledoca Il disegnatore di nuvole, di Giorgia Simoncelli, casa editrice Piuma Uccidiamo lo zio, di Rohan O’Grady, casa editrice Wom



Sezione romanzi inediti Primo classificato: Mimma, di Ciro Pinto Menzioni: Il terzo vizio, di Gian Luca d’Aguanno L’Orlando investigatore, di Lucia Giustini Non temerò alcun male, di Alberto Sollberger Tutti gli autori sono invitati a presenziare alla cerimonia di premiazione, che come da tradizione avrà luogo al termine di una due giorni intensa di appuntamenti e attività.



L’appuntamento è fissato al West Garda Hotel, di Padenghe sul Garda (Bs), dove la festa avrà inizio sabato 9 ottobre con il seguente programma: Dalle ore 14.00 Spazio autori, interviste agli scrittori presenti con la moderazione di membri del Festival Giallo Garda, quindici minuti per raccontare la propria opera (con pubblicazione del video sui canali social). Ore 19.00 Alessandra Calanchi, membro del comitato fondatore di Urbinoir, presenta “Arrivano! Sciascia e gli americani” per il centenario dell’autore 1921-2021. Ore 20.00 Cena conviviale nel ristorante del West Garda Hotel, con prenotazione obbligatoria, aperta a tutti (25€/pax bevande incluse) Dalle ore 22.00 TURNO DI NOTTE Una notte per scrivere un racconto con l’incipit di Carlo Lucarelli. Festival Giallo Garda ospita gli amici di Officine Wort per il famoso evento di scrittura notturna “Turno di notte” (info e iscrizioni: www.officinewort.it) La domenica 10 ottobre si svolgerà secondo questo programma: Ore 9.15 Passeggiata per Padenghe sul Garda in collaborazione con “Arte con noi”, con visita ai principali punti di interesse della splendida cittadina gardesana (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria). Ore 11.30 Matteo Colombo, vincitore 6^ edizione 2020, presenta il suo romanzo Q.B. Ore 13.00 Pranzo nel ristorante del West Garda Hotel (prenotazione obbligatoria, 20€/pax bevande incluse Ore 14.30 Presentazione Antologia “Giallo in Tour 2021” con consegna delle copie agli autori selezionati della sezione speciale “Racconti gialli del territorio” A seguire Cerimonia di premiazione del Premio Letterario Festival Giallo Garda e comunicazione classifica della sezione Romanzi editi. Saluti e arrivederci al 2022!



