Festa delle luci: tutto pronto per il gran finale in Castello

Siamo già oltre a 100mila presenze, e gli ultimi due giorni saranno senza dubbio "da record". Le festa delle luci A2A in città sta riscuotendo un successo di pubblico straordinario. Chi ancora non l'avesse visitata, ha solo due serate a disposizione, quella di oggi, sabato, con apertura dalle 18:00 all'01:00 (ma ultimo ingresso alle 00.30) e domani sempre dalle 18:00 ma fino alle 24:00 (ultimo ingresso alle 23:30).

Se fino ad ora è stato possibile acquistare i biglietti saltafila - il ricavato sarà destinato a Fondazione Banco dell’energia - per stasera e domani non c'è più nulla da fare, i ticket sono esauriti. I visitatori dovranno avere la pazienza di attendere il loro turno per poter ammirare le 15 opere d'arte luminosa della manifestazione (nella foto di copertina "Sign" di Vendel & de Wolf, lingue di fuoco alte 9 metri ad illuminare l’aria notturna in uno spruzzo di scintille). Ricordiamo che l'ingresso è del tutto gratuito.

Se la manifestazione di Brescia è ormai alla fine, quella gemella di Bergamo, inaugurata ieri, andrà avanti fino al 26 febbraio.