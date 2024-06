Festa dell'Arma a Brescia, il colonnello Fragalà: "Mai calare la guardia contro la mafia"

L’anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri è anche il momento dei bilanci. Nel corso delle celebrazioni tenutesi mercoledì mattina al parco Tarello, l’affresco del lavoro del corpo nel bresciano è stato affidato al comandante provinciale, il colonnello Francesco Laganà.

La rassegna delle attività si apre ricordando le indagini che hanno portato, lo scorso marzo, al fermo di tre cittadini ritenuti responsabili delle due rapine che durante l’inverno avevano scosso la città: quelle del 10 gennaio a un compro-oro e del 23 febbraio ai danni di una gioielleria in via X Giornate. “Il lavoro di squadra tra carabinieri e polizia di stato sotto la direzione della Procura della Repubblica ha permesso di dare una risposta tangibile e in tempi molto ristretti rispetto a un fenomeno che aveva allarmato i cittadini bresciani”.

L'ultimo anno dell'Arma in numeri

Sono i numeri a dare la dimensione del lavoro svolto dall’Arma nell’ultimo anno, reso possibile, precisa Fragalà, anche dall’arrivo di 120 nuovi carabinieri in provincia. I carabinieri di Brescia, in questi mesi, hanno svolto oltre 50.800 servizi preventivi sul territorio, con un aumento del 6,5% circa rispetto all’anno precedente. Le richieste di pronto intervento che hanno trovato risposta sono state oltre 89mila, e l’Arma ha perseguito l’87% dei reati denunciati in provincia. Fra questi, si contano anche i quattro omicidi compiuti nel territorio negli ultimi dodici mesi, i cui presunti autori sono stati individuati. Sono cresciuti, rispetto all’anno precedente, sia gli arresti - in flagranza e su ordine dell’autorità giudiziaria - sia il numero di persone deferite in stato di libertà: 1.100 i primi, quasi 9.800 le seconde, con un aumento rispettivamente del 20% e del 12% circa.

Il comandante ha ricordato anche l’attenzione dei reparti del territorio nei confronti dei reati legati al “codice rosso” e più in generale ai danni di vittime vulnerabili, le cui denunce sono in aumento; nonché l’impegno in prima linea nella tutela dell’ambiente, che definisce uno dei punti cardine della missione dell’Arma, accanto alla vicinanza alla popolazione.



“Tutto questo però non ci basta: il nostro impegno è volto sempre a migliorarci, a imparare, anche dagli errori, per rendere un servizio sempre migliore alla collettività. Questi risultati sono il frutto non solo del lavoro dell’Arma, ma sono il prodotto di un lavoro sinergico di quello che mi permetto di definire il ‘Sistema Stato’, di cui fanno parte tutte le Istituzioni nazionali e locali”. Fare rete è l’’imperativo per il prossimo futuro: “le potenzialità del territorio hanno bisogno di essere messe costantemente e sempre più a sistema, perché iniziative isolate possono produrre risultati limitati, mentre se si lavora insieme - istituzioni, associazioni e singoli individui, dialogando e confrontandosi, è possibile creare quella rete di supporto e sostegno dei cittadini con maglie così fitte da ridurre al minimo gli spazi per illegalità e disagio”.

L'attenzione al fenomeno mafioso

L’appello a collaborare vale anche per quanto attiene alla criminalità organizzata e all’innervarsi delle mafie nel tessuto sociale, verso i cui fenomeni Fragalà ha segnalato attenzione alta da parte dell’Arma, anche se - ha spiegato - non vi è al momento la percezione di un allarme. “La criminalità organizzata qui si manifesta in forme diverse rispetto ai luoghi di provenienza di queste forme associative. L'importante è che la rete, che è fatta di associazioni di categoria, istituzioni, sia pronta a supportare gli imprenditori: gli interessi della criminalità organizzata, qui, sono d’infiltrarsi dell'impresa, qualunque sia il settore, da quello turistico all’edilizia”.

Un interesse, quello mafioso nei confronti dell’imprenditoria nostrana, che emerge anche dal quadro delle interdittive antimafia: nei primi sei mesi del 2024 ne sono state emesse tre, due per ‘ndrangheta e una per camorra; e altre cinque sarebbero in via di definizione. La sfida, secondo Fragalà, è intercettare anche i segnali più piccoli: “talvolta possono passare da una denuncia, ma questo può avvenire solo se l'imprenditore si sente sicuro di denunciare, di rivolgersi a una rete di supporto, nel fronteggiare ad esempio situazioni come l’usura. E il supporto deve arrivare dal sistema bancario, ma anche da quelle associazioni di categoria che devono supportare gli imprenditori nei momenti di difficoltà. Ancora una volta: la sfida è la rete. E non calare la guardia: mai dare per scontato che il tema non sia di questo territorio, ma essere attenti al minimo segnale, fare comunità, scambiare informazioni”.