Ceto: la rassegna Femminile Singolare in Valcamonica

Le prime quattro mostre personali al Museo di Nadro con le milanesi Longhitano, Mazzotti e Ritorno e con la veneta Gamba. Sabato 27 novembre 2021 ha preso il via la rassegna "Femminile Singolare" al Museo di Nadro, a Ceto con le prime quattro mostre personali in programma. Seguiranno nelle settimane e nei mesi a venire, fino all'8 marzo 2022, tutta una serie di eventi al femminile, da mostre a spettacoli teatrali, da concerti cantautorali a presentazione di libri, in diverse sedi in media Vallecamonica. Negli spazi adibiti alle mostre temporanee del Museo di Nadro in via Piana 29 e nei tre piani della prospiciente area in via Piana, 42, da sabato 27 novembre al 15 dicembre 2021, saranno esposte le opere di quattro artiste di caratura nazionale molto differenti tra loro per stile e poetica e di tre generazioni differenti: dalle veterane Laura Longhitano Ruffilli e Maria Luisa Ritorno, pittrice figurativa classicheggiante e raffinata la prima, scultrice astrattista essenziale la seconda, alle più giovani Chiara Mazzotti e Paola Gamba, capace di contaminare una figurazione essenziale con un informale materico la prima, astrattista gestuale dagli accesi cromatismi la seconda. Le mostre e il progetto saranno brevemente presentati dal critico e curatore Virgilio Patarini, neo-direttore artistico della nuova gestione del Museo di Nadro e della Riserva Naturale di Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo. Dal settembre scorso infatti la gestione di Museo e Riserva in questione sono state affidate alle associazioni ArchExperience e Zamenhof Art. Seguirà rinfresco e piccolo buffet. Ingresso libero Qui di seguito una breve presentazione del Progetto Femminile Singolare e relativo calendario in fieri In allegato la locandina generale e le locandine delle prime 4 mostre FEMMINILE SINGOLARE Rassegna d’Arte, Musica, Teatro e Letteratura in Valle Camonica Dal 27 novembre 2021 all’8 marzo 2022, in 5 differenti location della Valle Camonica (BS), si svolgerà Femminile Singolare, una serie di mostre, spettacoli, concerti ed eventi nel segno di una creatività tutta al femminile, in un singolare racconto di appassionanti storie di donne contemporanee. Sotto la curatela di Virgilio Patarini le opere selezionate per le mostre proverranno da tutta Italia grazie alla sinergia fra la Vi.P. Gallery Valcamonica e l’associazione Zamenhof Art (enti organizzatori), l’associazione A Est dell’Eden di Milano, la G’art di Venezia, la Muef Art Gallery di Roma e un comitato scientifico di curatori e consulenti di rilievo nazionale composto da Paola Caramel (Venezia), Valentina Carrera (Milano), Francesco Giulio Farachi (Roma), Michele Govoni (Ferrara), Beatrice Luzi (Roma) e Roberta Sole (Roma). Organizzazione: Zamenhof Art - Vi.P. Gallery Valcamonica. In collaborazione con: - associazione culturale ArchExperience; - Museo della Riserva naturale incisioni rupestri di Nadro; - Riserva naturale di incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo; - Index - Sequenze di Realtà, rivista trimestrale. Direzione artistica e organizzativa: Virgilio Patarini Allestimenti: Virgilio Patarini e Igli Refati Relazioni esterne: Luca Morzenti e Igli Refati Artiste in mostra: Gaia Adducchio, Alessandra Cantamessa, Valentina Carrera, Angela Consoli, Daniela Doni, Fausta Dossi, Paola Gamba, Luisa Ghezzi, Lisa Gosio, Laura Longhitano Ruffilli, Luigina Luzii, Angelita Mattioli, Chiara Mazzotti, Maria Novella Papafava Dei Carraresi, Maria Luisa Ritorno, Alessandra Sanvito, Marta Vezzoli. Location ed eventi: - Vi.P. Gallery Valcamonica di Niardo (mostra collettiva con oltre 70 opere di 15 differenti artiste tra fotografe, pittrici e scultrici); - Museo della Riserva naturale incisioni rupestri di Nadro (mostre personali, presentazioni libri, spettacoli teatrali); - Museo Le Fudine di Malegno (mostre e spettacoli teatrali); - Upupa Coffee Wine Restaurant di Breno (mostre e concerti); - Castello di Cimbergo (evento finale). PROGRAMMA EVENTI (in corso di definizione) Concerti: Serena Baratti (Upupa Coffee Wine Restaurant di Breno; domenica 30 gennaio 2022). Francesca Soliveri (Upupa Coffee Wine Restaurant di Breno; domenica 27 febbraio). Laura “Lalla” Domenighini (Upupa Coffee Wine Restaurant di Breno; data in corso di definizione, marzo 2022); Spettacoli teatrali: Nella luce della luna: Saffo, Elettra, Medea, con Catia Gianisella, Domitilla Colombo e Eliza Winkler (luogo e data in corso di definizione); La Ninetta del Verzee, con Domitilla Colombo, e Come la neve di primavera, con Vittoria Triglione (Museo Le Fudine di Malegno, data in corso di definizione); Il raduno delle streghe, con Collettivo Sabba (Castello di Cimbergo, dom. 6 marzo 2022). Presentazioni libri: Tipù delle palafitte, di Cosetta Zanotti con illustrazioni di Francesca Carabelli (Museo della Riserva naturale incisioni rupestri di Nadro; sabato 22 gennaio 2022, h16). Vernissage mostre: - sabato 27 novembre 2021, h16, Museo di Nadro, Area 42 (via Piana 42) e sale del Museo (via Piana 29): inaugurazione prime mostre personali di Paola Gamba, Laura Longhitano Ruffilli, Chiara Mazzotti e Maria Luisa Ritorno - sabato 11 dicembre 2021, h16: Vi.P. Gallery Valcamonica di Niardo: inaugurazione mostra collettiva (allestita anche all’Upupa di Breno e al Museo Le Fudine di Malegno) - sabato 18 dicembre 2021, h16, Museo della Riserva naturale incisioni rupestri di Nadro: inaugurazione secondo ciclo di mostre personali: Alessandra Cantamessa, Valentina Carrera e altre in corso di definizione - sabato 29 gennaio 2022, h16, Museo della Riserva naturale incisioni rupestri di Nadro: inaugurazione terzo ciclo di mostre personali: Alessandra Sanvito, Angela Consoli, Gaia Adducchio Riferimenti e contatti: cell. e whatsapp: 3392939712 – email: galleria.zamenhof@gmail.com https://www.zamenhofart.it/femminile-singolare/