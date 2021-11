16Arlington: morta a 28 anni la fondatrice Federica “Kikka” Cavenati

Bergamo e il mondo della moda piangono la scomparsa della 28enne Federica “Kikka” Cavenati, fondatrice del brand londinese 16Arlington insieme con il compagno Marco Capaldo.

La notizia è stata diffusa su Instagram da British Vogue, che ha parla di una “malattia breve e improvvisa” alla base del decesso: “Lascia un’incredibile senso di perdita”, si legge nella nota diffusa dalla famiglia e dal brand. Capaldo ha annunciato che nel febbraio 2022 presenterà una collezione inedita in suo onore per ricordarla.

Federica Cavenati: chi era la giovane stilista

Nata a Bergamo, Cavenati si era trasferita a Londra per studiare fashion design ed è proprio nella capitale britannica che ha conosciuto l’uomo che sarebbe diventato il suo compagno di vita. Dopo l'adolescenza a Vienna e gli studi alla Vienna International School, a 18 anni si è trasferita a Bournemouth e da lì a Londra, dove si è iscritta all'Istituto Marangoni. Proprio a Londra ha conosciuto Capaldo, con cui ha avviato anche un’etichetta di moda che prende il nome dal primo atelier aperto insieme.

Dal 2019 16Arlington era presenza fissa alla London Fashion Week, e sono diverse le celebrity che hanno indossato creazioni del marchio: da Amal Clooney a Kendall Jenner passando per Miley Cyrus, Billie Eilish, Lady Gaga, Lizzo e Lena Dunham, lo stile e la visione creativa di Cavenati e Capaldo hanno conquistato trendsetter, influencer e star diventando sinonimo di femminilità, originalità e personalità.

"Che la sua risata senza freni e il suo sconfinato appetito per la creatività non risuonino più nello studio 16Arlington è una tragica perdita per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Kikka era una luce bianca; con un'energia inconfondibile e l'amica più incoraggiante e fieramente leale ", ha scritto su Vogue l'amica Lena Dunham.



Fonte: Today.it