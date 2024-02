Il progetto per due grattacieli alti 40 metri a pochi metri dal lago

Giusto specificarlo: per ora è soltanto una proposta e di concreto non c'è nulla. Lo ha ribadito anche il sindaco Guido Malinverno nel corso dell'ultimo consiglio comunale: “Sull'area attualmente in fase di bonifica non si può fare nulla, e non è detto che si possa fare tutto in futuro perché l'ultima parola spetta ad Arpa. Non è stata presa nessuna decisione ma in questo momento non c'è l'intenzione di modificare la destinazione d'uso dell'area (che attualmente è produttiva, ndr)”.

Ma sul tavolo del Comune di Desenzano del Garda, intanto, è arrivato un progetto (preliminare a dir poco) che al posto dell'ex Federal Mogul, area industriale da oltre 31mila metri quadrati (22mila coperti) dismessa dal 2011, prevede la realizzazione di due grattacieli da 13 piani e 40 metri d'altezza, ad uso residenziale e direzionale, più un altro edificio da almeno 3 o 4 piani ad uso direzionale e commerciale.

Il dibattito in consiglio comunale

La proposta è stata presentata come un Piano integrato di intervento (che per sua natura giuridica dovrà essere adottato e approvato dal consiglio comunale e non esclude una procedura di Vas, la Valutazione ambientale strategica) dalla nuova proprietà dell'ex Federal, ovvero la società Rinascimento srl di Salò, che ha acquisito l'area nel 2022 con un investimento da 4 milioni di euro. In consiglio comunale il dibattito si è acceso – anche se ufficialmente nessuno ha citato le due nuove torri – a seguito di un'interrogazione del consigliere Andrea Spiller di Movimento 5 Stelle e L'altra Desenzano.

La bonifica dell'ex Federal Mogul

La bonifica intanto prosegue, a breve (entro aprile) si saprà se il progetto pilota con ISBR (In Situ Biological Reduction: una tecnologia innovativa che permette di biodegradare gli idrocarburi alifatici clorurati fino ad arrivare a composti non tossici) “verrà esteso e applicato a piena scala o se verranno adottate strategie diverse”, ha precisato l'assessora all'Ecologia Cristina Degasperi. Ma intanto la città si divide, a metà tra la suggestione e l'inquietudine. “Grattacieli che si ergono dal cielo, verdi prati che li circondano, un contrasto che non ha eguali, una bellezza che non ha confini”, scriveva su Facebook solo poche settimane fa Alessandro Boccafolio, consigliere comunale di maggioranza per Fratelli d'Italia.

“Ho cercato di avvisare e informare i cittadini – il commento di Gregorio Trebucchi, candidato non eletto per ViviAmo Desenzano, a sostegno della coalizione di centrosinistra oggi in minoranza –, ho reso pubblici vari passaggi, dall'acquisto dell'area ex Federal Mogul ai nuovi proprietari alla volontà di realizzare due grattacieli da un centinaio di appartamenti l'uno. Un progetto ufficialmente segreto ma ampiamente sventolato sotto il naso di tutti. Auguro le migliori fortune a chi vorrà opporsi a questa follia. Se serve una mano, la mia c'è”.