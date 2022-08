Febbre del Nilo, nuovo caso nel Bresciano: i malati salgono a 6

Un altro caso accertato di Febbre del Nilo nel Bresciano: si tratta di un pensionato di casa a Montichiari. A darne notizia è il quotidiano Bresciaoggi: l’uomo di 77 anni è stato ricoverato nei giorni scorsi al Civile di Brescia per poi essere trasferito in una struttura fuori dalla nostra provincia. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero critiche.

Con il pensionato di Montichiari salgono così a sei gli infetti bresciani. L’ultimo caso si era registrato solo due giorni fa a Barbariga: un 40enne del paese della Bassa era finito in ospedale dopo aver contratto la malattia infettiva. Anche le sue condizioni, per fortuna, non sono preoccupanti.

In provincia di Brescia qualche settimana fa si era registrata anche la prima vittima, un uomo di 74 anni residente a Cigole che era ricoverato all'ospedale di Manerbio.

Il virus del Nilo occidentale, conosciuto con la denominazione di West Nile Virus, è un arbovirus che può infettare l'uomo a seguito della puntura di zanzara infetta, provocando quella che è comunemente nota come Febbre del Nilo. Il decorso della malattia umana è in oltre l'80% dei casi asintomatico: nel restante 20% i sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale. Ma nello 0,1% di tutti i casi, ovvero uno su mille, l'infezione virale può provocare sintomatologia neurologica di tipo meningite o meningo-encefalite.