La dea bendata bacia (ancora) i bresciani: vinti 48mila euro al Lotto

Festa grande a Brescia grazie al gioco del Lotto. Nell’estrazione di giovedì 8 febbraio, come riporta Agipronews, in una ricevitoria della città sono stati vinti 48mila euro: questo a seguito della combinazione 10-12-14 sulla ruota di Palermo. Si segnala anche una vincita da 5.540 euro a Vimodrone, in provincia di Milano. La dea bendata bacia la Lombardia anche per il 10eLotto. A Lipomo, in provincia di Como, vinti 20mila euro grazie a un “9” in un’estrazione frequente: vinti 20mila euro anche a Milano (sempre con un “9”) e altri 15mila con un “8 Oro”. Si sbanca anche a Senago, ancora nel Milanese, con una schedina da 12.500 euro in seguito a un “6 Oro”.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 136 milioni di euro dall’inizio dell’anno. Ancora più ricco il banco del 10eLotto: 25 milioni di euro distribuiti nell’ultimo concorso, 444 milioni in totale da inizio anno.