Baciato dalla fortuna: punta 6 euro al 10eLotto e ne vince 100.000

Baciato dalla fortuna, a pochi passi da Brescia: in Lombardia la vincita più alta dell'ultima estrazione del 10eLotto. Con una giocata da 6 euro, un ignoto (per ora) vincitore se ne porterà a casa ben 100mila: come riporta Agimeg, ha infatti azzeccato una combinazione da 9 nella cosiddetta “modalità frequente”.

La vincita si è registrata a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, davvero a poche centinaia di metri dai confini nostrani. Vincite lombarde anche tra Milano e provincia. Sempre al 10eLotto, a Rho è stato centrato un 6 da 7.500 euro: doppia vincita al gioco del Lotto, infine, a Milano città, con premi da 9.500 e 9.755 euro.