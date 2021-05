La fortuna sbanca nel Bresciano: vinti 100mila euro al 10eLotto

In questi giorni con il 10eLotto, grazie a un'estrazione frequente in cui sono "usciti" quasi tutti i numeri dall'80 all'89. La fortuna bacia anche la provincia di Brescia: a Erbusco sono stati vinti 100mila euro. Ma la dea bandata non si è fermata qui. Roncoferraro, in provincia di Mantova, festeggia una doppia vincita: un imbianchino vince 100mila euro sbancando al 10eLotto e un pensionato vince al Gratta e Vinci. Nota curiosa: entrambi i biglietti sono stati "staccati" nella stessa tabaccheria del paese.

Come comunicato dall'Agimeg, l’Agenzia giornalistica sul mercato del gioco, in questo ultimo periodo ci sono state 7 vincite da 100 mila euro tutte grazie all’estrazione di numeri dall’80 all’89: a Milano un 8 ha regalato 200mila euro, ma la stessa serie ha distribuito vincite da 100mila euro a Cherasco, in provincia di Cuneo, a L'Aquila, a Corridonia, in provincia di Macerata, a Torchiara, in provincia di Salerno, a Piacenza, a Civitanove Marche e a Trieste. Nel complesso sono stati distribuiti premi per oltre 36,6 milioni di euro, di cui 31 milioni al 10 e lotto e 4,6 al Gratta e Vinci. Il totale delle vincite dall’inizio dell’anno sale a 2 miliardi e 234 milioni.