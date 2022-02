In paese nasce un bambino dopo 70 anni: è un fiocco rosa

Un fiocco (rosa) a 70 anni dall'ultima volta: succede a Droane, frazione del piccolo Comune di Valvestino. La piccola si chiama Federica Fogliata, nata poco più di 48 ore fa: ora, di fatto, è la quarta residente della frazione. Il piccolissimo borgo, infatti, fino all'altro ieri ospitava soltanto i suoi genitori – Giancarlo Fogliata, 39 anni, originario di Calvisano e Alice Braga, 32 anni, originaria di Villa Carcina – e uno storico residente che abita lì ormai da decenni.

Il paese da 171 abitanti

La notizia ha fatto il giro della provincia: una sorta di simbolo, anche se piccolissimo, di resistenza anzi resilienza dei piccoli borghi montani. Ancora di più a Droane, dove l'ultimo nato si appresta a compiere i 70 anni (era il 1952). Certo la strada del ripopolamento di Valvestino è ancora lunga: 100 anni fa i residenti erano circa un migliaio, al 1 gennaio 2021 (dati Istat) sono solo 171, quasi 10 volte di meno.

E tra questi i bambini sono pochi, pochissimi: fino ai 5 anni erano soltanto tre, ora quattro grazie a Federica. Poi un bambino di 10 anni, un ragazzino di 16, una ventina di giovani tra i 19 e i 25 anni. La fascia più popolosa è composta dagli over 70 in su: in tutto sono 59 persone, il 34,5% dei residenti, tra cui 5 persone che hanno 90 anni e più (tra cui due signore over 94).