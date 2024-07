"Ho trovato l'orso": l'incontro ravvicinato immortalato in un video

Dopo l’avvistamento di Arco di alcuni giorni fa, nelle ultime ore un’altra orsa è stato vista nell’Alto Garda: questa volta a Dro, dove nella serata di giovedì 4 luglio la femmina è stata ripresa in un vigneto.

Il video, postato sulla pagina Facebook “Sei di Dro se” è diventato rapidamente virale: si vede il plantigrado guardare fisso in telecamera, salvo poi sparire rapidamente. Si notano anche le sagome di un paio di cuccioli; si tratta quindi di una mamma orsa. Da quanto emerso, le istituzioni hanno confermato che l’animale è monitorato dai forestali.

Le indicazioni in caso di avvistamento

"In caso di incontro ravvicinato con un orso, è importante evitare ogni tipo di interazione e allontanarsi in silenzio. Rimanere nelle vicinanze per osservarlo, fotografarlo e filmarlo o - addirittura - seguirlo, è vietato e pericoloso".

Lo ricorda il Servizio Faunistico della Provincia, dopo la diffusione di questo video. In caso di avvistamento - è la regola di sicurezza riconosciuta a livello internazionale - è importante allontanarsi lentamente. Se l’orso si avvicina, è necessario attendere che si allontani spontaneamente prima di proseguire il proprio cammino. Non seguirlo, nemmeno se si è in auto.

Fonte: Trentotoday.it