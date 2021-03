Draghi: "Un anno fa tutta l'Italia era in zona rossa, oggi l'emergenza è analoga"

Il messaggio video del premier Mario Draghi, realizzato per la web conference Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere. Tra i passaggi più importanti "l'emergenza peggiora, il governo farà la sua parte e non lascerà nulla di intentato" e "il nostro compito è quello di salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani. Ogni vita conta".



"Il 10 marzo di un anno fa l'Italia si chiudeva diventando, per la prima volta, una grande zona rossa - ha poi ricordato il presidente del consiglio -. Un nostro concittadino su venti è stato contagiato, secondo i dati ufficiali che, come è noto, sottostimano la diffusione del virus. Mai avremmo pensato che un anno dopo ci saremmo trovati a fronteggiare un'emergenza analoga e che il conto ufficiale delle vittime si sarebbe avvicinato alla terribile soglia dei centomila morti. Dobbiamo al rispetto della memoria dei tanti cittadini che hanno perso la vita il dovere del nostro impegno".



Fonte: Today.it