"Cessate il fuoco!", l'urlo silenzioso delle 'Donne in cammino per la pace

Come un'onda concentrica nata da un'iniziativa delle “Donne in cammino per la pace” di Brescia, allo scopo di creare momenti di mobilitazione contro ogni tipo di guerra, ieri (sabato 27 gennaio)-in tantissime piazze d'Italia e della nostra provincia donne vestite di nero (simbolo di lutto) hanno esposto la scritta “Cessate il fuoco”. Un urlo silenzioso, in occasione della Giornata per la Memoria, per chiedere l'immediata sospensione delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, che hanno già provocato 26mila morti, 10mila dei quali erano bambini innocenti.

"Cessate il fuoco l'abbiamo urlato in silenzio, strette alle migliaia di donne di 161 comuni che hanno manifestato la loro opposizione ai vecchi e nuovi genocidi nel mondo - dichiara l'attivista Daniela Carassai, presente in piazza a Lonato del Garda -. Un silenzio pieno di intensità che ha detto più di mille parole".