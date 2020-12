Centinaia di pandori a medici e infermieri: il grande cuore degli agricoltori bresciani

Un bel gesto di solidarietà quello avvenuto all'ospedale Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Giovedì 17 dicembre, riunendo varie offerte del comparto zootecnico un po' da tutta provincia, gli allevatori e gli agricoltori bresciani hanno voluto ringraziare con centinaia di pandori e panettoni l'operato dei medici e degli infermieri che, senza sosta, sono in prima linea da quasi un anno nella battaglia contro il coronavirus: "Il Natale è un momento di luce. Non scordiamoci di chi, lottando contro un nemico invisibile, cerca di tenerla accesa nei cuori dei malati", scrivono gli organizzatori.

Un'iniziativa voluta per far sentire tutto il sostegno possibile a chi lotta in ospedale, anche durante queste festività così diverse da come ce le aspettavamo. "Un ringraziamento speciale va alla dottoressa del Civile Gardoni Rossana e al signor Maurizio Scalvini della Poliambulanza per aver dato la massima disponibilità per far riuscire questa iniziativa", scrivono gli autori del gesto. Il comparto agricolo, già attivo nella prima emergenza con donazioni di materiali sanitari, ringrazia inoltre "gli altri ospedali bresciani augurando a tutti un buon Natale".