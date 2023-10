Un nuovo parroco in provincia: oggi la prima messa di don Alessandro

Nelle vocazioni più mature, c'è una consapevolezza diversa. Ordinato sacerdote nella giornata di ieri dal vescovo Pierantonio Tremolada, oggi è il giorno della prima messa ufficiale celebrata da don Alessandro Nember, un nuovo parroco nella nostra provincia.

Laureato in Giurisprudenza, fa tesoro oggi di questa formazione. “Il percorso di studi e l’esperienza professionale come avvocato mi hanno permesso di maturare una prospettiva importante attraverso cui guardare all’uomo, una via di dialogo con la modernità da non sottovalutare. Il rischio è quello di una sorta di distacco tra l’annuncio evangelico e la comprensione contingente che l’uomo ha di se stesso oggi, nel rapporto tra fede e cultura. A questa consapevolezza sono giunto in una maturazione progressiva (non ancora terminata): dapprima, l’abbandono della professione legale si è radicata in una esigenza di povertà spirituale, prima che materiale. Gli studi filosofici e teologici poi mi hanno fornito strumenti preziosi per pormi le domande profonde”.

In Seminario, Alessandro ha vissuto “anni belli e intensi, anche se ho iniziato il mio percorso di discernimento e di formazione in un’età più avanzata rispetto a quella cui si è abituati. Ma questo non ha significato sentirsi già arrivato ad un punto ben assestato, anzi. Credo di poter riconoscere – nella formazione in Seminario – un percorso di crescita; per esempio, questo è emerso nell’ascolto della Parola di Dio o nella dimensione della fraternità, entrambi indispensabili per la vita ecclesiale e sacerdotale. Oltre a tutto il resto. Quando penso al Seminario, come anche nella mia parrocchia a Paderno Franciacorta,

anche grazie a mons. Gianni Manenti, penso alla provvidenza di Dio, e soprattutto alla sua misericordia: anche qui – realmente – concretamente e nella mia esistenza – ho avuto modo di incontrare il volto del nostro Salvatore. Si tratta quindi di un’esperienza di gratitudine, e sono consapevole che anche tutto ciò sarà offerto nella celebrazione della prima Eucaristia, che è appunto rendimento di grazie a Dio”.

Il nuovo sacerdote oggi sarà festeggiato dalla sua comunità, dopo la celebrazione della prima Messa nella parrocchiale di San Pancrazio a Paderno Franciacorta.