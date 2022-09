Massacrata a coltellate nella cascina: 20 anni fa l'orrore che sconvolse Brescia

Sangue e orrore in provincia: sono già passati 20 anni dal brutale omicidio di Desirée Piovanelli, all'epoca appena 14enne. Era il 28 settembre del 2002: la ragazzina si allontanò da casa - abitava in Via Romagna a Leno insieme ai genitori e ai fratelli - nel primo pomeriggio. Venne invitata con una scusa nella vicina cascina Ermengarda, all'epoca quasi abbandonata, oggi demolita: qui si trovò faccia a faccia con i suoi carnefici, tre giovanissimi e quasi coetanei - Nicola Bertocchi, Mattia Franco (detto Bibo) e Nicola Vavassori (detto Nico) - e il 37enne Giovanni Erra.

L'orrore

I quattro avrebbero cercato di violentarla e poi, vista la coraggiosa reazione della giovane, decisero di ucciderla a percosse e coltellate, lasciando il cadavere là dov'era, in un bagno di sangue. I genitori di Desirée (per gli amici Desy) ne denunciarono la scomparsa la sera del 28 settembre: la notizia fece rapidamente il giro di tutta Italia, e oltre, come da prassi si ascoltarono le diverse ipotesi, le numerosissime piste, fino al cerchio sempre più stretto verso i suoi assassini, una confessione, il processo e le condanne.

Le condanne

Giovanni Erra è stato condannato a 30 anni di carcere, dove si trova ancora adesso (nella casa circondariale di Bollate, Milano): i più giovani hanno già scontato la loro pena, 18 anni di carcere per Nicola Bertocchi - è lui che l'avrebbe adescata per primo, portandola in cascina per vedere dei gattini appena nati - e 11 anni e mezzo per Vavassori, altri 10 anni di carcere per Mattia Franco.

La famiglia

La famiglia di Desirée si è trasferita, ha cambiato paese. Il padre Maurizio Piovanelli anche in questi giorni è tornato a ribadire la sua volontà di giustizia: tante, troppe cose non tornano, c'è qualcosa che ancora manca, ha sempre riferito in ogni intervista. Solo pochi anni fa venne avviato un nuovo filone d'indagine, legata a droga e prostituzione minorile, con il coinvolgimento di "persone importanti", come avrebbe detto un super-testimone. Ma niente di nuovo è stato scoperto.