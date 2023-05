Fiamme al centro commerciale: "In pochi attimi distrutto il lavoro di un anno"

Tra pochi giorni ci sarebbe stata l'inaugurazione: tutto pronto, grande attesa. Ma anche il poliambulatorio WellAgeing è andato completamente distrutto dalla furia dell'incendio divampato al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda. "Eravamo pronti ad aprire, dopo un anno di lavoro e importanti investimenti - spiega la fondatrice di WellAgeing Emanuela Perucchini, medico-chirurgo specialista in geriatria-gerontologia e radiologia - per creare la più avanza struttura di medicina anti-aging. Proprio il 24 maggio, giorno in cui si sono spente le fiamme, è andato online il nostro sito internet".

La testimonianza

La testimonianza di quegli attimi concitati: "Le fiamme e il fumo - continua Perucchini - hanno invaso i quattro ambulatori, dove erano presenti apparecchiature all'avanguardia che sono andate completamente distrutte. La struttura era stata studiata per accompagnare le persone in un programma di miglioramento del proprio stato di salute complessiva. Ho scelto Desenzano per aprire il primo poliambulatorio WellAgeing perché il lago di Garda potesse diventare punto di riferimento per il benessere e la cura di sé".

Tutto distrutto, non c'è altro da fare che rimboccarsi le maniche: "Sono pronta a ripartire. Me lo chiedono i tanti pazienti, che dalle prime ore dell'incendio, mi continuano a inviare messaggi di solidarietà tramite Whatsapp e i social media". Al centro commerciale, dove si stimano danni per 10 milioni di euro, si lavora alla possibile riapertura dei negozi non danneggiati dalle fiamme: sarebbe davvero questione di ore.