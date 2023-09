Se a dormire nel "Bed and Breakfast" c'è Ronn Moss di Beautiful

Il Lago Di Garda ha rapito il cuore di un’altra stella di Hollywood. Si tratta di Ronn Moss, attore e cantante statunitense noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera "Beautiful". Insieme alla moglie, l’attrice e modella Devin DeVasquez, ha trascorso una vacanza all'insegna del relax a Desenzano del Garda.



La coppia ha alloggiato al bed and breakfast "Bellavista Exclusive", già meta di vip nazionali e internazionali negli anni passati. Per Moss, che in questo periodo sta lanciando il suo nuovo album musicale con la sua ultima creazione "Just a Little", la cittadina del Garda è stata una vera e propria scoperta: "Un posto unico e magnifico: la movida desenzanese rimarrà nel nostro cuore e torneremo sicuramente”, ha commentato la celebre coppia prima di lasciare le sponde del Benaco e raggiungere il Festival del Cinema di Venezia.

Moss è diventato famoso come bassista della band Player, un gruppo musicale rock/pop degli anni '70. La loro canzone più nota ( "Baby Come Back,") è diventata un successo internazionale. La svolta nella carriera è arrivata quando è stato scelto per interpretare il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera "Beautiful," anche conosciuta come "The Bold and the Beautiful." Ha interpretato Ridge dal 1987 fino al 2012 e poi è tornato per apparizioni speciali in seguito. Il personaggio di Ridge è diventato uno dei più iconici della serie, e Moss ha guadagnato una notevole popolarità grazie a questo ruolo. È apparso anche sul grande schermo, prendendo parte a diversi film tra cui "Hard Ticket to Hawaii" (1987) e "Bolt" (1994). Dopo aver lasciato "Beautiful," Moss ha continuato la sua carriera di attore e cantante, partecipando a diverse produzioni teatrali e musicali e ha anche intrapreso progetti musicali da solista.