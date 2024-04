Volontario raccoglie rifiuti dalla spiaggia, multato per 500 euro dal Comune

Il già mitico Enzo Fattori, da 30 anni impegnato nell'ecologia di prossimità e volto noto del gruppo di “volontari raccoglitori” Racmen, è stato multato per 500 euro dal Comune di Desenzano: questo per aver raccolto dalla spiaggia un parabordo in plastica, di quelli che si usano sulle barche, trasportato a riva probabilmente dopo una lagheggiata. La sanzione è diretta conseguenza dell'ordinanza, firmata dal sindaco Guido Malinverno e in vigore dal 25 gennaio scorso, che di fatto vieta a chiunque, esclusi autorizzati e forze dell'ordine, in acqua, lungo le coste e su tutto il litorale comunale, di raccogliere qualsiasi oggetto. Testuale, è vietata “la raccolta, asportazione e spostamento di oggetti, materiali, rocce e sedimenti di qualsiasi natura fino a revoca”. Per chi sgarra è appunto prevista una sanzione immediata di 500 euro, salvo l'applicazione di sanzioni penali.

Il provvedimento in questione è stato firmato dal sindaco a seguito del ritrovamento, nel gennaio scorso, di decine di ordigni e centinaia di munizioni (risalenti alla Seconda guerra mondiale) tra il porto vecchio e la diga foranea: il primo ritrovamento fu proprio ad opera di Enzo Fattori, impegnato nella pulizia del porto. Vennero subito allertate le autorità: le arre interessate furono transennate e perlustrate dagli specialisti della Marina militare, infine bonificate con il supporto degli artificieri del Genio guastatori di Cremona.



La prima "vittima" dell'ordinanza

Passati due mesi, l'ordinanza rimane. Questa la risposta del primo cittadino a un'interrogazione presentata da Andrea Spiller, consigliere comunale di 5 Stelle e L'altra Desenzano: “L'ordinanza, anche su indicazione del responsabile delle operazioni di bonifica, è opportuno che persista, atteso che la stessa non impedisce l'accesso alla costa bensì vieta solamente l'asportazione di oggetti, attività già vietata in alcune spiagge italiane”. Enzo Fattori ne è la prima “vittima”: colto in flagranza dagli agenti della Polizia Locale mentre “raccoglieva un parabordo sulla spiaggia Feltrinelli”. Il parabordo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il cittadino multato, in quanto avrebbe violato “le disposizioni dell'ordinanza in argomento, la quale dispone che al di sotto dello specchio lacuale antistante il litorale e sulle relative coste e spiagge, sia vietata la raccolta, asportazione e spostamento di oggetti, materiali, rocce e sedimenti di qualsiasi tipo e natura”.

"Pulisco le spiagge da 30 anni"

La sanzione a Fattori nel frattempo è già un caso: vasta la mobilitazione a suo sostegno. C'è chi ha già lanciato una raccolta fondi per pagare la multa o un eventuale ricorso, ma anche chi starebbe organizzando una giornata di “plogging popolare” di protesta (il plogging è la versione “sportiva” della raccolta dei rifiuti). Fattori è già stato intervistato da Rino Polloni, ex presidente leghista del consiglio comunale (il video completo è in copertina): “Non ho parole per esprimere quello che sto provando, è una cosa assurda – dice Fattori – È 30 anni che ripulisco le spiagge e per un pezzo di plastica mi prendo 500 euro di multa e forse una denuncia. Il mio appello è che questa ordinanza venga modificata: così com'è, nemmeno un bambino può prendere un sasso dalla spiaggia e lanciarlo. Sarebbe da multare anche lui”.

Tanta amarezza: “Non si può più fare niente, né raccogliere vetri o cartacce – continua Fattori – nemmeno la plastica che è il materiale inquinante da cui si formano micro e nanoplastiche. In 30 anni ho raccolto pannolini, preservativi, lamette: c'è di tutto nel nostro lago. E non ho mai chiesto soldi, mai ricevuto un centesimo, mai chiesto neppure un paio di guanti”.

Solidarietà bipartisan a Fattori

La solidarietà è bipartisan e oltre. “Speriamo davvero che questa ordinanza venga modificata – il commento di Rino Polloni – soprattutto per i tanti volontari che fanno questo servizio di pulizia, utile per tutta la comunità. Ordinanze e divieti dovrebbero essere sempre guidati da una sola cosa: il buon senso”. Così il Partito Democratico di Desenzano: “La vicenda della multa a Enzo Fattori, per aver raccolto un parabordo, mostra ancora una volta l'inadeguatezza della giunta comunale. Il provvedimento avvantaggia chi sporca e penalizza i cittadini che hanno a cuore la pulizia della nostra città e del nostro lago. Esigiamo delle scuse da parte del sindaco e degli assessori, e un passo indietro su questo assurdo provvedimento”.

La versione del sindaco. “Ricordo – spiega Guido Malinverno – che l’ordinanza è stata emanata dal sottoscritto, in accordo con gli enti preposti, a seguito dei ritrovamenti bellici lungo il litorale. Ovviamente ringrazio Enzo Fattori per il lavoro di volontariato e di recupero dei rifiuti abbandonati, ma è chiaro che le ordinanze vanno rispettate. Colgo l’occasione per invitarlo in Comune e discutere con lui degli aspetti di quanto successo: come sempre, parlarne è la soluzione migliore”.