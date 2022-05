Il pavone che ama passeggiare in paese: "È diventato la nostra mascotte"

A spasso per il quartiere: attraversa la strada con eleganza e poi, con estrema calma, raggiunge il marciapiede muovendo su e giù la bellissima coda coperta da grandi piume blu e verde metallizzato. Un vero e proprio spettacolo per gli occhi di chi vive in via Comboni, a Rivoltella del Garda: nel pomeriggio di domenica hanno assistito alla curiosa sfilata di un pavone.

Non è un novità, nè un evento raro, per loro: il variopinto uccello sarebbe anzi un habitué delle passeggiatine in strada, tra le auto di passaggio, e avrebbe conquistato il cuore di chi vive nei dintorni del residence Garda. Negli anni gli avvistamenti si sono susseguiti, ma in pochi finora erano riusciti a catturare - smartphone alla mano - l’elegante incedere di ‘Geddone’, così l'esemplare di pavone è stato ribattezzato da chi abita nella zona.

È ormai la mascotte del quartiere: c’è chi se lo trova in giardino e chi invece assiste alle sue passeggiate in strada. Sprezzante del pericolo, capita spesso, che apra le sue ali e voli oltre le recinzioni della casa dov'è ospitato: “Nessuno lo investe, lo conosco tutti in via Comboni: è la nostra mascotte”, si legge tra le centinaia di commenti al video dell’ultima sfilata pubblica, che è stato postato sulla pagina Facebook del paese.

E lui pare avere preso confidenza anche con le strada, tanto che appena può raggiunge il marciapiede per mettersi al riparo. E - per fortuna - nella via residenziale le macchine non sfrecciano a tutta velocità. Manca però il gran finale: Geddone non ha mostrato il ricco ventaglio di piume lunghe e colorate facendo la ruota.