Desenzano: incendio al centro commerciale, i rifiuti avviati al riuso

Riguardo il rogo del centro commerciale Le Vele a Desenzano del Garda, il 25 maggio scorso, ecco un’altra buona notizia sul fronte ambientale. Su circa 1 migliaio di tonnellate di rifiuti causati dalle fiamme, ben circa 970 sono state recuperate e avviate al riuso. Ben poco insomma è finito in discarica come cenere nera. Il legno diventerà truciolo, la plastica torna materia prima in forma di poilmero, il metallo va alle acciaierie, il materiale edile servirà a fare strade, etc. Ne dà notizia la società che ha effettuato il trasporto dei materiali combusti - Remed - per conto della Società Italiana Demolizioni, specializzata in grandi demolizioni civili e industriali, che a maggio aveva trovato nella Remed mezzi e competenze subito disponibili, vista l’urgenza della situazione.

“Il cantiere è ancora aperto e in loco lavorano 5/6 persone ogni giorno, da 6 mesi – spiega il direttore generale Elisa Guerrini -. Siamo specializzati in bonifiche e siamo abituati a dover intervenire con prontezza”. Per poter procedere allo smaltimento di rifiuti a seguito di un rogo è necessario procedere con il campionamento e le analisi chimiche dei materiali e verificare che, a seguito della combustione, non ci sia presenza di diossine e/o furani. “Pertanto - continua Elisa Guerrini - prima di fornire il servizio, abbiamo eseguito un sopralluogo per dare al cliente la consulenza necessaria. In seguito l’intervento lo abbiamo realizzato con i nostri cassoni multibenna fatti a barchetta e trasportati sia da camion multibenna a 2 assi sia con il nostro camion 3 assi munito di gru; inoltre abbiamo utilizzato un cassone da 33 mc e cassoni scarrabili da 33/40 mc trasportati dal nostro camion mezzo d’opera 4 assi. Remed ha iniziato a portare i primi cassoni a fine giugno, dopo che l’assicurazione aveva dato l’ok a procedere con i lavori di demolizione e messa in sicurezza”.