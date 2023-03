Orrore in paese: gattina uccisa e "orrendamente mutilata"

La segnalazione arriva dalle volontarie del gattile: sul ciglio della strada, in un luogo volutamente imprecisato di Desenzano, è stata trovata una gattina morta, uccisa e orrendamente mutilata (le è stata tagliata di netto la zampa destra). La vicenda risale a qualche giorno fa: di quanto accaduto è stata subito avvisata la Polizia Locale, per il recupero della carcassa, che a sua volta avrebbe informato anche i veterinari di Ats, l'autorità sanitaria.

L'ombra delle messe nere?

"Non è stata investita da un'auto, né è morta per cause naturali - fanno sapere le volontarie - e nemmeno aggredita da parte di un altro animale. La gattina è stata orrendamente e volontariamente mutilata, forse per un qualche stupido rito, tipo messe nere".

Al momento è soltanto un'ipotesi, senza riscontri pratici: ma non è la prima volta che per celebrare queste pseudo "messe nere" vengano sacrificati dei piccoli animali, anche gatti. "Abbiamo voluto dare notizia di quanto successo per allertare la cittadinanza", concludono le volontarie.