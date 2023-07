Grandine, la 'strage' delle automobili: migliaia in coda per i danni

La stima è provvisoria, e probabilmente andrà ancora al rialzo: potrebbero essere fino a 10mila, in Lombardia, le automobili danneggiate dalla grandine. C'è chi ha patito danni ai cosiddetti "cristalli", quindi i finestrini e il parabrezza, chi alla carrozzeria, chi in entrambe le circostanze con preventivi anche da migliaia di euro. Aspettando rimborsi, assicurazioni e soprattutto i ricambi, che già scarseggiano), sono a decine anzi a centinaia le automobili in coda da officine, carrozzieri, Carglass e Vetrocar anche sul lago di Garda (dove la tempesta ha picchiato duro, durissimo). Video e immagini delle code - in copertina Saottini Auto a Desenzano del Garda - sono virali su chat e social. Colpiti anche numerosissimi turisti stranieri in vacanza sul lago: a Sirmione devastata anche una Porsche da oltre 200mila euro.