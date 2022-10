"Alura, tòt a post?": quattro chiacchiere con i maiali a passeggio in centro

La dolce vita dei maiali tra le vie del paese. No, nessun riferimento all'umana impudicizia: siamo a Dello, dove due maiali – probabilmente scappati da un porcile della zona – sono stati ripresi a 'passeggio' in centro al paese da un automobilista di passaggio, il quale ha persino colto l'occasione per cercare di fare due chiacchiere: "Oh, alura, tòt a post?". Gli animali hanno risposto grugnendo un po' infastiditi, proseguendo poi la loro passeggiata.