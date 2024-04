Gatto scompare da casa, viene ritrovato esattamente un anno dopo

È tornato a “fare la pasta” nel letto della sua casa di Gorzone (frazione di Darfo Boario Terme), dopo esattamente un anno: dall'11 aprile 2023 i padroni di Teo non avevano infatti più notizie del loro bel micione bianco. Si era allontanato, come spesso fanno i felini, finendo per non trovare più la strada di casa: erano scattati gli appelli, condivisi sulle tante pagine social dedicate proprio agli animali domestici smarriti, e le disperate ricerche. Ma di Teo nessuna notizia.

Il lieto fine è arrivato giovedì 11 aprile, esattamente 12 mesi dopo la sua scomparsa, grazie alle volontarie dell’associazione 100 Codine di Darfo Boario Terme. Teo era a pochi chilometri da casa - come si legge sulla pagina Facebook Animali persi e ritrovati a Brescia - da tre giorni era infatti bloccato sul tetto di un capannone a Darfo Boario Terme. Una volta recuperato dalle esperte e delicate mani delle volontarie è bastato leggere il microchip - la cui applicazione è obbligatoria in Lombardia - per trovare la sua famiglia.

Come abbia fatto a sopravvivere tutto questo tempo e dove sia stato resta un mistero: un’avventura lunga 12 mesi, durante la quale Teo ha sicuramente patito la fame. Ma è riuscito a cavarsela e ritrovare il caldo abbraccio delle coperte di casa e le coccole dei suoi padroni, che non hanno mai smesso di pensare a lui. Una storia a lieto fine che regala tanta speranza alle molte persone che da mesi, se non anni, stanno cercando il loro amico a quattro zampe scomparso da casa.