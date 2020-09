Esce al sole in giardino, trova un cinghiale sotto lo stendibiancheria

Cinghiali a spasso nei centri abitati e sempre più vicini alle abitazioni. In cerca di cibo, gli ungulati scendono dai boschi e si infilano anche nei giardini della case.

È successo in pieno giorno a Darfo Boario Terme, in località Corna: una donna si è trovata faccia a faccia con un cinghiale che cercava cibo nel suo giardino, proprio a pochi centimetri dallo stendino utilizzato per asciugare la biancheria.

Stupore e un pizzico di spavento, ma nessuna conseguenza per la donna. Terminato il 'pasto', l'animale se n'è andato, pare senza fare troppi danni: messo in fuga, forse, dai latrati dei cani. La fotografia è finita sulle pagine social del paese, diventando inevitabilmente virale.