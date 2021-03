Cuore di donna: il progetto di Synlab Santa Maria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Synlab Santa Maria sceglie di parlare alle donne con il progetto “Cuore di donna”. Al centro dell’attenzione il rischio cardiovascolare femminile, un tema estremamente sottovalutato nella nostra società: quante e quanti di noi sanno che il Killer numero uno per le donne non è il cancro al seno o all’utero, ma la cardiopatia ischemica? Una donna su tre ne muore ogni anno, ma la percezione, non solo tra il pubblico, è che tale patologia non sia una “malattia delle donne”.



Forse è proprio questo il più importante fattore di rischio: la percezione sbagliata che le malattie cardiovascolari colpiscano (di più) gli uomini. Se statisticamente la donna soffre di cuore all’incirca dopo i cinquant’anni, per il venir meno dello scudo protettivo estrogenico che accompagna la menopausa, anche le giovani donne sono a rischio (soprattutto se fumatrici e contestualmente utilizzatrici di contraccettivi orali). Ma la malattia cardiaca non è trascurata solo per un bias culturale: a entrare in gioco vi è anche l’atipicità dei sintomi. Le donne colpite da attacco cardiaco, infatti, spesso presentano manifestazioni diverse da quelle maschili: affaticamento, fiato corto, sudorazioni profuse, nausea o vomito, capogiri e vertigini confondono di frequente anche i sanitari, perché simili agli stessi sintomi della sindrome menopausale.



Cuore di donna è un progetto di sensibilizzazione e informazione utile per ogni donna del territorio, che ha a disposizione un vademecum informativo ̶ scaricabile gratuitamente sul sito www.poliambulatoriosantamaria.it e contenente consigli e pillole esplicative sulla cardiopatia ischemica femminile ̶ e la possibilità di accedere a un percorso digitale composto da una serie di video realizzati con la collaborazione della Dottoressa Barbara De Cristan - Medico Chirurgo Specialista in Cardiologia dell'Adulto, Cardiologia Pediatrica e dell'Età Evolutiva, Cardiologia dello Sport Synlab Santa Maria. Le videopillole di approfondimento vengono pubblicate “a puntate” e sono disponibili sul canale youtube di Synlab Santa Maria e sulla pagina Facebook ufficiale del Poliambulatorio con sede a Vobarno.