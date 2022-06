Giardini, garage e cantine invasi dai topi: sarà derattizzazione

Lotta dura a topi e ratti del quartiere Costalunga di Brescia: il Comune a breve farà eseguire un intervento di derattizzazione da parte di una ditta specializzata, con il supporto tecnico di Ats (l'Agenzia di tutela della salute). L'allarme topi era stato lanciato ormai circa un mese fa dal Consiglio di quartiere San Rocchino-Costalunga, con riferimento all'area verde privata tra Via Lazzaretto e Via Val di Fiemme.

Topi in cantina e in garage

L'intera area, abbandonata da tempo, si sarebbe riempita di rifiuti e vegetazione, poi ci si è messa la bella stagione, la vicinanza alle case, i cassonetti a calotta e qualche abbandono di troppo: e così sono arrivati anche i topi, tanti topi, avvistati non solo nei giardini ma anche nei garage e nelle cantine. E così è arrivata la richiesta ufficiale di intervento da parte del Consiglio di quartiere.

In queste settimane il Comune ha provveduto a una vasta ricognizione, a cui è seguita una fase di sfalcio e pulizia delle aree di competenza (in zona c'è anche un parco pubblico). Ai proprietari dell'area incolta, che potrebbe essere un covo di topi e ratti, è stato intimato di provvedere alla pulizia. E a breve, come detto, arriverà anche l'intervento di derattizzazione.