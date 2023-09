Due milioni di euro: in paese colpo grosso al "Gratta & Vinci"

Un Gratta & Vinci da record al rientro dalle vacanze: in una ricevitoria di Corteno Golgi, un fortunato giocatore ha 'grattato' un tagliando che vale la bellezza di due milioni di euro: si tratta di un biglietto de "Il Miliardario Maxi", del costo di 20 euro.



A darne notizia è l’agenzia Agimeg, che in una nota per la stampa sottolinea: “Il neo milionario è stato davvero fortunato, visto che la probabilità di vincere un premio così alto è di appena 1 biglietto ogni 9,3 milioni stampati”.



Una cifra da capogiro, che cambierà per davvero la vita del cliente (o della cliente) entrato nella ricevitoria del piccolo paese camuno (conta meno di 2000 abitanti), già baciato altre volte dalla dea bendata. Nel febbraio del 2014 nell'edicola-tabacchi dei fratelli Plona era stato comprato un biglietto da 100.000 euro.