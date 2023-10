Corte Franca: opuscoli e gazebo contro la droga al Numberone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La prevenzione è una filosofia educativa, molto considerata, in molti settori, negli ultimi decenni. Nell’ambito droga, è una delle linee applicative che si tende a seguire, allo scopo di mettere più responsabilità nelle persone, ma accompagnata da una dose di informazione semplice e pratica. Si è osservato ormai da tempo che questo determina risultati graduali, forti e regolari. Anche la discoteca NumberOne di Brescia ha iniziato ad inserire questo percorso all’interno di alcuni suoi eventi, appoggiandosi a una delle associazioni più assidue e competenti sul territorio nazionale: “Mondo Libero dalla Droga”.

Lo scorso fine settimana al Leaderz Festival è stato allestito un gazebo all’interno della discoteca NumberOne. Striscioni, opuscoli, materiale informativo, tutto preparato in grande stile, accompagnato da alcuni volontari che hanno risposto e consegnato materiali a chi li richiedesse. Una serata ricca di performance artistiche e scenografiche nella discoteca più grande d’Europa che sa bene come dar colore e riflessi alle 5 differenti piste, avvalendosi di DJ come Angerfist, Mad Dog, Broken Brains, Tatanka, Marc Acardipane, Ska, Lancinhouse, Zatox, Randy e personaggi arrivati da tutta Europa. Le note ritmiche dell’Hardcore si sono vigorosamente fuse con i silenziosi e semplici messaggi di prevenzione di “Mondo Libero dalla Droga” .

Come prima serata i riscontri sono stati interessanti, non solo dai ragazzi più giovani ma anche da chi, con più esperienza ha apprezzato esplicitamente il messaggio comunicato in modo pacato ma presente. ManuTekno.com, irriducibile sostenitore e amante dell’Hardcore ha guidato i volontari all’interno di questo mondo e dei suoi ospiti. Che dire, Grazie alla proprietà del Number One - Steven Basalari – e al coordinatore dell'evento Thomas Ska! Una serata con un pizzico di novità e tanta varietà di Hardcore ai livelli più alti, di pubblico super variegato e di sana follia.