Castrezzato zona rossa: le dichiarazioni del sindaco Giovanni Aldi

La decisione di Regione Lombardia di inserire Castrezzato tra i comuni in zona rossa, a partire dalle 18 di mercoledì, sembra stridere con l'andamento dei contagi degli ultimi giorni.

A raccontarlo è il sindaco, Giovanni Aldi, intervistato da BresciaToday: "Ci rimettiamo alle decisioni delle autorità superiori - ha spiegato -, ma l'impressione è che ci sia un problema legato al ritardo nella lettura dei dati da parte del Comitato Tecnico Scientifico".

"Attualmente - ha aggiunto - l'andamento dei contagi è in miglioramento. A fronte dei venti e oltre nuovi positivi al giorno della scorsa settimana, martedì sono stati 10 e lunedì 11".

Numeri in leggera diminuzione, anche grazie alle numerose azioni intraprese nelle scorse settimane dall'Amministrazione Comunale per cercare di arginare la diffusione del virus.

Dal 1° febbraio, infatti, un'ordinanza del sindaco aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni grado e i parchi per due settimane; documento successivamente prorogato fino al 28 febbraio.

Nella giornata di martedì un ulteriore giro di vite per evitare qualsiasi tipo di assembramento con l'entrata in vigore di una nuova ordinanza restrittiva che vieta il ritrovo di due o più persone su area pubblica a una distanza inferiore a 2 metri l'una dall'altra; il consumo di cibi, bevande e sigarette ad una distanza inferiore a 10 metri da esercizi commerciali e pubblici esercizi.

Tornando all'ordinanza regionale che istituisce la zona rossa fino al 24 febbraio, i controlli vengono effettuati in maniera non permanente di concerto tra le forze dell'ordine come stabilito durante un incontro svoltosi mercoledì in Prefettura. Previsto anche il sorvolo del territorio con un elicottero.