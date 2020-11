Zona Rossa, Del Bono: "Serve trasparenza sui parametri utilizzati "

Nel pomeriggio di giovedì i sindaci della provincia di Brescia si sono riuniti davanti a palazzo Broletto per illustrare tutte le perplessità circa i divieti previsti dal Dpcm del 3 novembre.

"Non siamo animati da uno spirito di ribellione ma, al contrario, da uno spirito di conoscenza e trasparenza: chiediamo informazioni precise sui 21 parametri e che questi 21 parametri vengano calati provincia per provincia, in modo tale che sia sindaci sia i cittadini abbiano contezza della reale situazione epidemiologica", ha spiegato il sindaco di Brescia Emilio del Bono al termine dell'incontro con il prefetto di Brescia.