Il governo alle regioni: verso la zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio

Si va verso la zona rossa in tutta Italia. La decisione sulle nuove misure restrittive è attesa in giornata o al più tardi domani, ma l’ala più rigorista sembra sempre più affollata, tanto che anche alcuni governatori hanno chiesto all’esecutivo di intervenire con misure rigide per il periodo di Natale. Durante il vertice Stato-Regioni di questa mattina, Luca Zaia del Veneto avrebbe invitato il governo ad adottare "misure restrittive da zona rossa fino all'Epifania”. A sostegno di maggiori restrizioni, riferisce l’agenzia Dire, ci sarebbero anche i rapresentanti del Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. A sostenere la necessità di una zona rossa nazionale anche i ministri Boccia e Roberto Speranza che non da oggi insistono per restrizioni più dure. Secondo Zaia, "nel periodo delle festività servono restrizioni massime, se non le fa il governo le faremo comunque noi. La Germania - avrebbe aggiunto il presidente del Veneto - è in lockdown e a gennaio è pronta a ripartire e se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con una curva troppo alta. Servono però ristori certi in parallelo alle chiusure".

Italia in zona rossa o arancione a Natale 2020

Secondo le agenzie di stampa, il ministro Speranza avrebbe condiviso le preoccupazione dei governatori. Anche perché, è stato fatto notare nel corso del vertice, i dati parlano chiaro: nelle regioni rosse la curva del contagio è stata piegata, mentre alcune regioni gialle - un caso emblematico è proprio quello del Veneto - stanno registrando una pericolosa impennata di casi e rivoveri. Per questo, sia Speranza che Boccia, si sarebbero detti d’accordo con l’ipotesi di una zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio, in sostanza per tutto il periodo delle feste natalizie. Nulla di deciso, meglio chiarirlo subito. Anche perché le resistenze non mancano. Sia nel governo che tra gli stessi presidenti di regione.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha espresso il suo punto di vista a 'L'aria che tira' su La7. "Non vedo perché imporre alla Liguria una zona rossa per Natale quando i liguri in queste settimane si sono impegnati e sacrificati per far calare la curva del contagio e farci arrivare in piena zona gialla". "Ci siamo dati delle regole i primi giorni di dicembre - ha detto Toti -, decidendo di dividere il Paese in zone, e quelle regole hanno funzionato per contenere il covid. Non vedo perché cambiarle ora, alla vigilia delle festività natalizie".

Che cosa dobbiamo aspettarci? Sul tavolo ci sono comunque altre ipotesi. Ad esempio quella di far scattare la zona rossa solo durante le festività. Oppure di optare per la zona arancione, adottando però misure più stringenti nei festivi. Ecco le ipotesi principali.

Tutta l’Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio;

Zona rossa solo in alcune regioni e arancione in altre;

la zona rossa nei festivi e prefestivi con chiusura dal 24 al 27 dicembre, dal 31 al 3 gennaio e durante l'Epifania di negozi, ristoranti e bar tranne gli esercizi essenziali;

l'Italia in zona arancione soltanto per le due settimane di festa.

l'Italia in zona arancione durante il periodo natalizio e in rosso durante le festività;

Durante il confronto con le regioni il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha rimarcato che "il modello di interventi territoriali ha funzionato bene e ha fatto scendere l'Rt dall'1.7 all'attuale 0,8 ed è ancora in discesa, anche se le reti sanitarie necessitano di essere sempre più difese e alleggerite''. Resta fermo, ha detto ancora il ministro a quanto si apprende, il mantenimento del modello di interventi territoriali anche a gennaio. E dunque non si può neppure escludere che ci siano interventi differenziati a seconda dei territori.

Zampa: "La curva dei contagi non è scesa come speravamo"

La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, in un'intervista a InBlu Radio, ha fatto sapere questa mattina che "dentro al governo è normale ci siano punti di vista differenti. Abbiamo qualche mese molto difficile davanti a noi che richiedera' il massimo rigore". "La curva - ha aggiunto Zampa - è scesa molto meno di quanto avessimo pianificato e di quanto necessario. Questo significa che siamo lontano dai numeri rassicuranti per la riapertura delle attività. La progressione dei contagi va a una velocità supersonica. Avevamo immaginato di riuscire a scendere sotto i 10 mila contagi ma non si sta assolutamente scendendo sotto questa quota. Sappiamo che il punto che permette un allentamento delle misure ma soprattutto la ripresa di attivita' importanti come ad esempio la riapertura delle scuole deve vedere scendere il numero dei contagiati in maniera decisa cioè sotto i 10 mila casi di contagio al giorno. Immaginiamo che sia necessario correggere tutto questo esattamente come hanno fatto la Germania e l'Inghilterra".



Fonte: Today.it