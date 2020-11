Arriva la conferma del Governo: Lombardia diventa zona arancione

Prima era arrivato l'annuncio di Fontana via Twitter: “Apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali”.



Adesso arriva anche la conferma da parte del Governo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato l'ordinanza che sancisce il passaggio a zona arancione. Le nuove regole entreranno in vigore da domenica 29 novembre.

Cosa cambia

Pochi, comunque, i cambiamenti per quanto riguarda gli spostamenti: solo restando all’interno del proprio Comune ci si potrà muovere liberamente senza l’autocertificazione (ma dalle 5 alle 22) e non si potranno comunque varcare i confini regionali. Riapriranno però tuti i negozi, compresi i centri estetici e anche i centri commerciali (ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi).

Restano chiusi al pubblico, anche in caso di passaggio a zona arancione, bar pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie (ad esclusione delle mense e del catering) che possono continuare a effettuare esclusivamente servizi d'asporto (fino alle 22) e a domicilio.

Nessun cambiamento anche sul fronte delle scuole superiori: didattica a distanza al 100%, mentre dovrebbero tornare sui banchi gli alunni di seconda e terza media.