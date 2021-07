Zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre 2020

Dal 6 ottobre 2020 al 2 luglio 2021, 9 mesi di attesa per poter registrare in Lombardia un'intera giornata senza alcun decesso dovuto al Covid. Il traguardo è stato raggiunto ieri, venerdì 2 luglio, quando si sono contati 11 nuovi positivi nella nostra provincia, e complessivi 143 in regione.

Il presidente Attilio Fontana ha commentato già nella giornata di ieri: "Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire", ha esultato. “Colgo, ancora una volta l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo".

Gli fa eco l'assessore al Welfare, Letizia Moratti: "Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre. Allora l’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale".

A proposito di campagna vaccinale, lo stesso assessore ha annunciato che ad agosto verranno consegnate alla Lombardia oltre un milione di dosi, 664.560 Pfizer e 391.100 Moderna: "Queste forniture non solo ci potranno garantire la corretta pianificazione a medio e lungo termine delle seconde dosi vaccinali, ma ci consentiranno anche di mettere a disposizione dei cittadini lombardi ben 500 mila nuovi slot a partire dal 23 agosto, per una ripartenza in sicurezza di tutte le attività dopo le vacanze estive".