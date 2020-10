Focolaio Covid in una casa di riposo: 11 anziani trasferiti in ospedale

Focolaio Covid in una casa di riposo a pochi chilometri dai confini bresciani: succede a Volta Mantovana, negli spazi della Rsa gestita dalla Fondazione Nicolai onlus. Il cluster sarebbe già stato isolato, grazie ai protocolli di sicurezza: in tutto sono 11 gli anziani positivi al coronavirus, già trasferiti in ospedale o in analoghe strutture di ricovero.

E' il primo vero focolaio in una struttura assistenziale della provincia di Mantova: ad oggi sono 15 gli ospiti delle Rsa risultati positivi al Covid. Nel solo Comune di Volta, fa sapere il sindaco Luciano Bertaiola, si sono aggiunti nelle ultime 24 ore altri 4 casi di positività al virus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Si tratta in gran parte di persone asintomatiche – si legge in una nota – che si trovano o lavorano in contesti a rischio. E' indispensabile ridurre i possibili rischi rimandando gli spostamenti, le attività e gli incontri non strettamente necessari”.