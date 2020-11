Insegnante positiva al coronavirus, 60 alunni finiscono in quarantena

Un altro caso di Covid-19 in una scuola bresciana: alla primaria Pietro Goini di Virle Treponti, istituto comprensivo di Rezzato, una maestra è risultata positiva al coronavirus. Subito è scattato il protocollo di sicurezza: tutte le classi venute a contatto con l'insegnante sono state poste in quarantena, e proseguiranno con la didattica a distanza per almeno 10 giorni.

Nello specifico si tratta di tre classi, per un totale di oltre 60 bambini (circa un terzo della popolazione scolastica): alla conferma della positività della maestra è seguita immediatamente la comunicazione di Ats alla dirigenza scolastica, che a sua volta ha subito avvisato i genitori interessati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro caso all'istituto comprensivo

La buona notizia è che l'insegnante sta bene: sarebbe asintomatica o al massimo paucisintomatica, dunque con pochi sintomi (e comunque lievi). Non è il primo caso Covid all'istituto comprensivo di Rezzato: come scrive il Giornale di Brescia, era risultata positiva anche un'impiegata della segreteria, dunque ufficio chiuso e dipendenti in quarentena.