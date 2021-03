Marzo 2021: le regole per gli spostamenti e i viaggi in auto

Con l'entrata in vigore della zona rossa, ecco tutto quello che c'è da sapere per chi si sposta in automobile

La Lombardia da oggi - lunedì 15 marzo - è entrata ancora una volta in zona rossa, considerata quindi tra le regioni a massimo rischio per la diffusione del Coronavirus. Numerose le restrizioni imposte ai cittadini e agli esercenti con la speranza di intravedere segnali incoraggianti già nei prossimi 15 giorni. Le nuove regole a cui è necessario attenersi in questo periodo di tempo, prevedono anche delle precise indicazioni per chi si sposta in auto.

Per coloro che viaggiano in automobile non vi è alcuna limitazione se si tratta di persone che appartengono allo stesso nucleo familiare, se invece si trasportano persone non conviventi, al fine di garantire il distanziamento, è ammessa la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ogni fila di sedili successiva. Tutti gli occupanti della vettura devono necessariamente indossare la mascherina. L'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione per le vie aeree decade "se la vettura è dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore". Multe salate per chi non rispetta le regole.