Anti-covid: a Vezza d'Oglio vaccinato il 100% dei residenti

Missione compiuta, nel Bresciano c'è un paese da record: il piccolo Comune di Vezza d'Oglio, in Valcamonica, ha raggiunto l'obiettivo di vaccinare con almeno una dose il 100% della “popolazione target”, ovvero la platea di residenti potenzialmente vaccinabili. Il traguardo è stato addirittura sforato, in quanto – dati aggiornati al 19 ottobre – su 1.195 residenti “target” sono state somministrate 1.196 prime dosi (una piccolezza matematica, forse per l'ampliamento della detta “popolazione”).

Vezza d'Oglio si conferma così il paese più vaccinato della provincia, con 1.196 prime dosi e 1.071 seconde dosi. La graduatoria dei più virtuosi si completa con Berzo Inferiore (dove è stata vaccinata con almeno una dose il 98,71% della popolazione target), Sellero (98,27%), Irma (98,25%), Zone (98,02%) e Montisola (98%).